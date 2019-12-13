İrfan Can'dan asker selamı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.

A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

"ALMANYA'DA SELAM ÇAKACAĞIM DEMİŞTİM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, "Türk taraftarlar, bize, A Milli Takım'a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar. Daha önce golü atıp, Almanya'da selamı çakacağımı söylemiştim. Geldim, golü attım ve selamı çaktım" dedi.

Öte yandan İrfan'ın bu hareketi, UEFA'nın A Milli Takımımıza kınama cezası verdiği gün yapması, sosyal medyada çok konuşuldu.