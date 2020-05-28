İrfan Can'ın menajeri: Hedefi Avrupa

Başakşehir'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin, gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, yetenekli ismin hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

"HEDEFİ AVRUPA"

Ajansspor'a konuşan Altıparmak, "Yaşadığımız pandemi sürecinde herkes, Türkiye Süper Ligi'nde inanılmaz bir mücadelenin olduğunu unuttu. Bildiğiniz gibi Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Bu dönemde transfer spekülasyonlarına ortak olmak doğru değil. Sezon bitince Başakşehir tarafından teklifler değerlendirilir. İrfan Can, Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. İrfan'ı almak isteyen, önce Başakşehir ile görüşmelidir. Başakşehir'den izin çıktıktan sonra biz transfere dahil olabiliriz. İrfan Can Kahveci'nin hedefi Başakşehir ile başarıya ulaşıp Avrupa'ya transfer olabilmek." ifadelerini kullandı.