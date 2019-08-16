İrfan Hadsic, 3 yıllığına Akhisarspor'da

1 Trabzonspor Sturrdige ile anlaştı Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, İngiliz golcü Sturridge ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

2 İstanbul'da sahaya giren taraftar, Adrian'ı sakatladı Liverpool'da sakatlanan Allison'un yerine forma giyen Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.

3 Fenerbahçe Riza Durmisi'yi transfer ediyor Kolarov transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Laziolu Riza Durmisi'de karar kıldı. Oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle son görüşmeleri yapıyor.

4 Mirin kadroya alınmadı Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas'a götürülmedi.

5 Süper Lig'in sponsoru yok Spor Toto ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından sponsor arayışı içine giren yayıncı kuruluş, henüz bir marka ile sözleşme imzalayamadı.

6 Fenerbahçe'den giden futbolcular çıkışta Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırdığı futbolcular yeni takımlarında gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyorlar.

7 Abdullah Avcı'nın Sivasspor 11'i Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekiple sezonu Sivas'ta açıyor. Deneyimli hoca kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi.

8 L'Equipe: Falcao Galatasaray'da Frasız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun teklifini geri çeviren Falcao'nun kesin olarak Galatasaray'la anlaştığını yazdı.

9 Mert Çetin resmen Roma'da Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, bugün sağlık kontrolünden geçti.