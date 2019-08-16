İrfan Hadsic, 3 yıllığına Akhisarspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hadzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen yıl ülkesinde Zrinjski Mostar takımında forma giymişti.
Futbola Olimpic Sarajevo kulübünde başlayan Hadzic, Belçika'da Zulte Waregem, Hamme ve Royal Antwerp, Hırvatistan'da Inter Zapresic, Slovakya'da Zlate Moravce, Slovenya'da Celje, Bosna Hersek'te ise Radnik Bijeljina takımlarında oynamıştı.