Irina Morozyuk Rize'de tarzını değiştirdi

Ç.Rizespor, devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev'in sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk'u kadrosuna katmıştı.

Çıktığı 7 maçta 1 kez rakip fileleri havalandıran Ukraynalı futbolcu, henüz beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Mykola'nun eşi Irina Morozyuk ise paylaşımlarıyla 30 yaşındaki futbolcudan daha çok konuşulmayı başardı.

"RİZE ÇOK MODERN BİR YER"

Rize'yi çok seven Morozyuk, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" dedi.

Öte yandan Morozyuk'un Rize'deyken dekolteli kıfayetlerden uzak durması dikkatlerden kaçmadı.