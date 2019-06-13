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Irkçı İsrailli taraftarlar Mohamed isminden rahatsız oldu

İsrail'in Beitar Jerusalem takımının ırkçılığıyla bilinen taraftar grubu La Familia, yeni transfer Ali Mohamed'den adını değiştirmesini istedi.

Irkçı İsrailli taraftarlar Mohamed isminden rahatsız oldu
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İsrail'in Beitar Jerusalem takımı ,23 yaşındaki Ali Mohamed'i 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Nijeryalı isim yeni takımında ırkçı bir saldırıya maruz kaldı.

ADINI DEĞİŞTİR ÇAĞRISI YAPTILAR

Beitar Jerusalem'in ırkçılıkla ünlü taraftar grubu La Familia, Ali Mohamed isminden rahatsız olduklarını ve oyuncudan adını değiştirmesini istedi.

Beitar, İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

Beitar Jerusalem'in taraftarları, maçlarda sık sık "Araplara ölüm" sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.

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