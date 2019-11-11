Irkçı saldırılar Shakhtarlı futbolcuları ağlattı

Avrupa'da ırkçılık olayları, her geçen hafta artıyor. Özellikle İtalya'da son dönemde yaşanan ırkçı saldırılar, zaman zaman da İngiltere'de yaşanıyor. Ancak bu kez olayın adresi Ukrayna'ydı.

BU KEZ UKRAYNA'DA YAŞANDI

Shakhtar Donetsk'in Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadele, çirkin görüntülere sahne oldu.

Shakhtarlı futbolculara ırkçılık yapıldı - VİDEO

Deplasman seyircisi, Shakhtar'ın Brezilyalı futbolcuları Taison ve Dentinho'ya ırkçı saldırılarda bulundu.

Olaylar karşısında sinirlerine hakim olamayan Taison, Kievlilere orta parmak işareti yapıp, topu tribünlere doğru vurdu. Brezilyalı futbolcu, bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü.

İki oyuncu da ırkçı saldırılar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Taison ve Dentinho'yu, hem takım arkadaşları hem de Kievli futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan karşılaşma, Shakhtar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.