Irkçı taraftarları attığı golle susturdu

Avrupa'da yükselen ırkçı hareketlere bir yenisi daha eklendi.

Ukrayna, Bulgaristan, İngiltere ve İtalya son dönemde yaşanan ırkçı saldırılarla gündeme gelmişti. Bu defa çirkin görüntüler, Hollanda'dan geldi.

IRKÇILARA SAHADA CEVAP VERDİ

Hollanda 2. Ligi'nde Den Bosch ile Excelsior karşı karşıya geldi.

Maçta dakikalar 28'i gösterirken Excelsior'dan Ahmad Mendes Moreira'ya, ırkçı saldırı yapıldı ve 24 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Irkçı taraftarlara attığı golle cevap verdi - VİDEO

Arkadaşlarının ısrarı sonrası karşılaşmaya devam eden Moreira, 44. dakikada takımını öne geçiren golü attı ve sevincini ırkçı taraftarların önünde yaşadı. Moreira, bu hareketiyle ırkçılık yapanları adeta susturdu.

Öte yandan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi.