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Irkçılık yapan futbolcuya 10 maç ceza

FIFA, ırkçılık yapan Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verdi.

| Haber Merkezi
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FIFA, 14 Kasım'da Hong Kong-Bahreyn karşılaşmasında soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYAYA YAPTIĞI ANIN GÖRÜNTÜSÜ DÜŞTÜ 

Bahreynli futbolcunun, ayrıca 30 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

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