İrlanda Cumuriyeti O'Neill'le nikah tazeledi

Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 yılında Giovanni Trapattoni'nin yerine göreve getirilen 65 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin yenilendiği ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da takımın başında yer alacağı kaydedildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FRANSA'YA ELENDİLER

Roy Keane'in yer aldığı teknik heyetin de görev süresi de O'Neill ile birlikte sona erecek.

O'Neill yönetimindeki İrlanda Cumhuriyeti, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahibi Fransa'ya son 16 turunda elenirken, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda ise Danimarka'yı geçemedi.