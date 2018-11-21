İrlanda'da O'Neill dönemi sona erdi

1 G.Saray'da 4 isim takıma döndü Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Nagatomo ve Ozan Kabak takımla çalıştı.

2 Alman basını Tolgay Hamburg'a dönecek diyor Alman basını, Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın, eski kulübü Hamburg'a dönmek istediğini yazdı.

3 Gomis'ten F.Bahçe paylaşımı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Golcü futbolcu, "Aslan her zaman Aslantepe'de kalacak" dedi.

4 Tolga Ciğerci ilk kez antrenmanda Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Tolga Ciğerci sakatlıktan çıktı ve bugün ilk kez antrenmana çıktı.

5 Uluslar Ligi'nden EURO 2020'ye gitme şansımız var UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında, İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme ihtimali bulunuyor.

6 TFF'nin Lucescu kararı Lucescu'ya tazminat ödemek istemeyen TFF, Rumen teknik adamla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı. 73 yaşındaki teknik adamın kontratı, Ağustos 2019'da sona erecek.

7 Linnes'in sözleşmesi uzatılıyor Martin Linnes'le 3 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Sinan Gümüş için bir süre daha bekleme kararı aldı.

8 Karius eldivenleri geri alıyor Milli arada tesislerde çalışmaya devam ederek formayı ne kadar çok istediğini teknik heyete gösteren Karius, Ankaragücü maçında kalede olacak.

9 Ljajic'in Karadağ ve Litvanya'ya attığı goller Beşiktaş'ta henüz beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, milli takımda bambaşka. Yıldız futbolcu Karadağ ve Litvanya maçlarında attığı gollerle Sırbistan Milli Takımı'nı sırtladı.