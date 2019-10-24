Irving'in 50 sayısı Brooklyn'e yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'e (NBA), 11 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves, normal süresi 115-115 tamamlanan karşılaşmada, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatma sonunda 127-126 mağlup etti.

IRVING'İN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

All-star pivot Karl-Anthony Towns, 36 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla Timberwolves'un en etkili ismi oldu. Andrew Wiggins de 21 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nets formasıyla ilk maçına çıkan Kyrie Irving; 50 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle etkileyici bir performans sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.