Irving'siz Boston, Jazz'a yenildi

Boston Celtics, dedesinin vefatı sebebi ile Kyrie Irving'den yoksun konuk olduğu karşılaşmada Utah Jazz'e karşı mağlubiyetten kurtulamadı.

Eski Utah oyuncusu olan ve geçen sezonun ilk maçının ilk periyodunda ayak bileğini kırdığı için tüm sezonu kaçıran Gordon Hayward, eski takımının taraftarları tarafından topu her aldığında yuhalandı. Utah'ta 5 üçlük isabeti ile 27 sayı bulan Joe Ingles maçın en skorer oyuncusu olurken, Fransız pivot Rudy Gobert de 17 sayı 15 ribaund ile double double yaptı.

Takımda ayrıca Donovan Mitchell 21, Jae Crowder ise 20 sayı attı. Irving'in yokluğunda Boston'da ilk 5 başlayan Terry Rozier'in 22 sayısı, kariyerinin 2. sezonunu geçiren Jayson Tatum'un ise 21 sayısı galibiyete yetmedi. Utah bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Doğu Konferansı'nın favorilerinden olarak gösterilen Boston ise 12. maçında 5. kez kaybetti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Washington Wizards: 117-108

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 133-132

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 109-124

Miami Heat-Indiana Pacers: 102-110

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 110-112

Utah Jazz-Boston Celtics: 123-115

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 121-110