Irving'siz Boston, Jazz'a yenildi

Boston Celtics, dedesinin vefatı sebebi ile Kyrie Irving'den yoksun konuk olduğu karşılaşmada Utah Jazz'e karşı mağlubiyetten kurtulamadı.
Eski Utah oyuncusu olan ve geçen sezonun ilk maçının ilk periyodunda ayak bileğini kırdığı için tüm sezonu kaçıran Gordon Hayward, eski takımının taraftarları tarafından topu her aldığında yuhalandı. Utah'ta 5 üçlük isabeti ile 27 sayı bulan Joe Ingles maçın en skorer oyuncusu olurken, Fransız pivot Rudy Gobert de 17 sayı 15 ribaund ile double double yaptı.
Takımda ayrıca Donovan Mitchell 21, Jae Crowder ise 20 sayı attı. Irving'in yokluğunda Boston'da ilk 5 başlayan Terry Rozier'in 22 sayısı, kariyerinin 2. sezonunu geçiren Jayson Tatum'un ise 21 sayısı galibiyete yetmedi. Utah bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Doğu Konferansı'nın favorilerinden olarak gösterilen Boston ise 12. maçında 5. kez kaybetti.
Sonuçlar
Orlando Magic-Washington Wizards: 117-108
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 133-132
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 109-124
Miami Heat-Indiana Pacers: 102-110
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 110-112
Utah Jazz-Boston Celtics: 123-115
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 121-110