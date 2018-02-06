Isaac Hayden, futbolcuların fazla kazançlarını eleştirdi

Son yıllarda futbolcuların kazandığı astronomik rakamlar herkes tarafından abartılı bulunuyor. İngiliz futbolcu Isaac Hayden, bu duruma eleştiri getirdi.

Arsenal'dan Newcatle United'a transfer olan genç İngiliz orta saha oyuncusu Isaac Hayden, futbolcuların kazandığı abartılı paralar ile ilgili açıklama yaptı.

BİZ ULTRA LÜKS YAŞIYORUZ, İNSANLAR ÇÖPTEN EKMEK TOPLUYOR

Konuyla ilgili konuşan Hayden, ''Gerçekten anlamıyorum, bu kadar gelir dağılımı eşit olmayan bir dünyada yaşamak beni şaşırtıyor. Bizim neredeyse ultra lüks evlerimiz var, ancak birkaç sokak ötede insanlar çöplerden yemek topluyor. Bu durum gerçekten beni rahatsız ediyor. Anlamlandıramıyorum.'' dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDİYORUM

Hayden, ayrıca bu gelir eşitsizliğini bir nebze de olsun kaldırmak için her hafta sonu yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı yaptığını belirterek, "En azından kendi payıma düşeni yapmayı çalışıyorum. Her haftasonu Newcastle'daki bir merkeze gidip ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyorum. Umarım onları mutlu edebiliyorumdur." şeklinde konuştu.