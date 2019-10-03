1 Isaac Promise hayatını kaybetti Ülkemizde birçok takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, 31 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

2 Beşiktaş son dakikalarda mağlup oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında konuk ettiği Wolverhampton'a son dakikalarda yediği golle 1-0 yenildi.

3 Ronaldo, formunun sırlarını açıkladı Futbol dünyasının en fit isimlerinden biri olan Ronaldo, formunu nasıl koruduğunu İspanyol basınına anlattı.

4 Sadık Çiftpınar devre arası gönderilecek Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor.

5 Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı Lille'de şu ana kadar 8 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, henüz gol veya asist üretemedi.

6 Demirkol, G.Saray'ın gruptan çıkma şansını değerlendirdi Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Real Madrid ve Brugge maçlarından 3'er puan alması durumunda gruptan 2. olarak çıkabileceğini söyledi.

7 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

8 İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse, Fair Play Ödülü'ne aday Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okuyan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

9 Altay'ın tenis toplarıyla yaptığı antrenman - İZLE Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, çalışmalarına devam ediyor. Yetenekli kaleci, tenis topları ve ışıklı tabela ile yaptığı antrenmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.