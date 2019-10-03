Futbol hayatına ABD 2. Ligi ekiplerinde Bold FC'de sürdüren undefined Isaac Promise, hayatını kaybetti.
31 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği açıklandı.
KARİYERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÜLKEMİZDE GEÇİRMİŞTİ
Isaac Promise, ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor formalarını da giymişti.
Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen Isaac, 4 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.
TRABZONSPOR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
2008-2009 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Isaac Promise’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.