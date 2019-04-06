Isaak Hayik tarihe adına yazdırdı

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'u 78-75 yendi.

Senegalli golcü Diagne'yle konuşan Fatih Terim, "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli'ye Wolfsburg'dan sonra Schalke de talip oldu. Alman ekibi 7 milyon euro önerdi.

Irak asıllı İsrailli 73 yaşındaki kaleci Isaak Hayik, profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanının sahibi oldu.

1 Georgina: Bizimkisi ilk görüşte aşk Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızla satış asistanlığı yaptığı dönemde tanıştıklarını açıkladı.

2 Ali Koç: Kampanyaya yardım etmeyene selfie yok Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında ulaşılan rakam 5 milyon TL'yi buldu.

3 Salah'ın Robertson'a attığı vücut çalımı Liverpool'un Southampton deplasmanında 3-1 kazandığı maçta takımının ikinci golünü atan Salah, sevinç sırasında takım arkadaşına şık bir vücut çalımı attı.

4 Galatasaray ile Phoenix Rising iş birliğine imza attı Galatasaray, Amerika ligi takımlarından Phoenix Rising ile iş birliği anlaşması imzaladı.

5 Liverpool Premier Lig'de yeniden lider İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

6 Beşiktaş, Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, CSKA Moskova'da kiralık oynayan Hırvat orta saha Nikola Vlasic'i transfer etmek için harekete geçti.

7 Fatih Terim'den Diagne'ye: Sana güveniyorum Senegalli golcü Diagne'yle konuşan Fatih Terim, "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.

8 Ünal Karaman: Futbolun doğrularına inanarak kazandık Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takım olduklarını söyledi.

9 Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak