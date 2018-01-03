Isaiah Thomas'ın dönüşü muhteşem oldu

Sakatlığı sebebiyle yeni takımı Cleveland Cavaliers'ta sezon açılışını geç yapan Isaiah Thomas, Portland Trail Blazers karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

GALİBİYETİN MİMARI ISAİAH THOMAS

Sezon başında gerçekleşen dev takas sonrası Cavaliers'ın yolunu tutan Isaiah Thomas, sakatlığı sebebiyle uzun süre ayrı kaldığı yeni takımıyla ilk maçına Trail Blazers karşısında çıktı.

All-Star oyun kurucu, bench'te başladığı maçta 19 dakika süre alarak 17 sayı 8 ribaunt ve 3 asistlik performans ortaya koydu ve Cavaliers'ın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. LeBron James'in 24, Kevin Love'ın 19 sayı kaydettiği ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 dakika süre aldığı maçı 1 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Konuk Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 25, Jusuf Nurkic'in 23 ve C.J. McCollum'un 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.