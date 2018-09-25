Isco apandisit ameliyatı olacak

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1 Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik Fenerbahçeli taraftarla konuşan Ali Koç, "Çok insafsızsınız. Beşiktaş'ı burada ezdik hala takıma el at diyorsunuz" dedi.

2 Derbi Avrupa basınında 1-1 sona eren F.Bahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da yer aldı. De Telegraaf'ın Cocu'yla ilgili attığı manşet ise bir hayli ilginçti.

3 Modric ödülü kazandı, kim kime oy verdi FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, Londra'da düzenlendi.

4 Beşiktaş, Kayserispor maçını Kayseri'de oynamak istiyor Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı Kayseri'ye alınabilir.

5 Fatih Terim oyuncularını fırçaladı Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından Akhisar'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da, Fatih Terim oyuncularını sert bir dille uyardı.

6 Hasan Ali Avrupa'da zirvede Beşiktaş derbisinde Ayew'in golünde ortayı yapan Hasan Ali Kaldırım, 2018 yılında Avrupa'nın en çok asist yapan sol beki oldu.

7 Erzurumsporlu Thy'ye Fair Play ödülü verildi Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışladığı için FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi oldu.

8 Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon Derbide Ayew'le Atiba arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi, ancak kale arkası kamerasından alınan görüntüde Kanadalı futbolcunun topu kafayla uzaklaştırdığı görüldü.

9 Şenol Güneş Larin'e 'ezik' dedi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonradan oyuna soktuğu Larin'i sert bir dille eleştirdi. Güneş, "Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu" dedi.