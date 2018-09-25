Isco apandisit ameliyatı olacak

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla'ya konuk olacak olan Real Madrid'de Isco sürprizi yaşanıyor.
Maç antrenmanına katılmayan yıldız oyuncunun apandisit ameliyatı olacağı öğrenildi.
Resmi siteden yapılan açıklamada 26 yaşındaki futbolcu için 'akut apandisit teşhisi' konduğu ve önümüzdeki saatlerde ameliyata alınacağı bildirildi.
4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Isco'nun yokluğunda Dani Ceballos için forma şansı doğmuş durumda. Yıldız oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-0 mağlup ettiği maçta ilk golü atan isimdi.