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Işıl Alben kadrodan çıkarıldı

Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ile yapılacak maç öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

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Işıl Alben kadrodan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Cumartesi günü Estonya ile yapılacak maç öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmandaki Estonya karşılaşması öncesi milli oyuncu Işıl Alben'in, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili olarak, milli takım menajeri Zeynep Gül Ene'nin, "Sporcumuz Işıl Alben’in, TBF Sağlık Kurulu raporu sonucunda, Estonya karşılaşması kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. 15 Kasım Çarşamba günü Ankara’da oynanacak Polonya karşılaşması için, 12 Kasım Pazar günü sporcunun son sağlık durumu tekrar değerlendirilerek karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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