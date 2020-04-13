Işıl Alben'den Pondexter'e: 6 yıl öncesini hatırlayın

Koronavirüs teşhisiyle bir süre hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Yalısında spor yaparken paylaştığı kareye "Evde kal" eleştirilerinin gelmesi üzerine, "Sakin ol champ... Evimdeyim" yanıtını veren Hacı Sabancı'nın bir benzerini de Alvaro Morata yaptı.

Başakşehir forması giyen Robinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yıldız oyuncunun ülkesine dönmek istediğini belirtti.

La Gazzetta dello Sport, Brescia'da mutsuz olan Balotelli'nin, takım bulması için menajerine talimat verdiğini yazdı. Gazete, oyuncunun tercihinin ise Galatasaray'dan yana olduğunu belirtti.

Lens, Douglas ve Roco ile yollar ayrılıyor

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in hemen yanında olmasına karşın salgından şu ana kadar az etkilenen ülkeler arasında olan Tayvan'da, görülmemiş bir tedbir alındı.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Serkan Asan, Akçaabat'taki evinde yemek hazırladı. Genç futbolcu, kulüp tarafından paylaşılan videoyla taraftarlarına, "evde kal" çağrısı yaptı.

Adı sürekli Beşiktaş ile anılan Talisca'nın transferine imkansız gözüyle bakan siyah-beyazlı yöneticiler, "En fazla 1 milyon euro verebiliriz. Kabul ediyorsa, gelsin" dedi.

Okuduğunuzda oldukça şaşıracağınız, futbol tarihinde yaşanan en ilginç olayları sizler için derledik.

1 Lens, Douglas ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş yönetimi, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri halinde Lens, Douglas ve Roco'nun sözleşmelerini feshedecek.

2 Alvaro Morata: Evdeyim zaten Yalısında spor yaparken paylaştığı kareye "Evde kal" eleştirilerinin gelmesi üzerine, "Sakin ol champ... Evimdeyim" yanıtını veren Hacı Sabancı'nın bir benzerini de Alvaro Morata yaptı.

3 Drogba, özel hastanesini devletin hizmetine açtı Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini koronavirüsle mücadelede için devletin hizmetine sundu.

4 Robinho, Brezilya'ya dönüyor Başakşehir forması giyen Robinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yıldız oyuncunun ülkesine dönmek istediğini belirtti.

5 Beşiktaş'ın Talisca'ya teklifi 1 milyon euro Adı sürekli Beşiktaş ile anılan Talisca'nın transferine imkansız gözüyle bakan siyah-beyazlı yöneticiler, "En fazla 1 milyon euro verebiliriz. Kabul ediyorsa, gelsin" dedi.

6 Gustavo için Lyon devrede Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Luiz Gustavo'ya, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'un talip olduğu öğrenildi.

7 Tayvan'da koronavirüse robot önlemi alındı Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in hemen yanında olmasına karşın salgından şu ana kadar az etkilenen ülkeler arasında olan Tayvan'da, görülmemiş bir tedbir alındı.

8 Trabzonsporlu Serkan evde yemek yaptı Trabzonspor'un genç futbolcusu Serkan Asan, Akçaabat'taki evinde yemek hazırladı. Genç futbolcu, kulüp tarafından paylaşılan videoyla taraftarlarına, "evde kal" çağrısı yaptı.

9 İtalyan basını: Balotelli Galatasaray'a gitmek istiyor La Gazzetta dello Sport, Brescia'da mutsuz olan Balotelli'nin, takım bulması için menajerine talimat verdiğini yazdı. Gazete, oyuncunun tercihinin ise Galatasaray'dan yana olduğunu belirtti.