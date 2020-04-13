Işıl Alben'den Pondexter'e: 6 yıl öncesini hatırlayın

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski yıldızı Cappie Pondexter'in, yıllar önce verdiği bir röportajı sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaşmasının ardından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben'den, flaş bir paylaşım geldi.
''GALATASARAY VAR CANIM''
Pondexter'ın ''Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız.'' paylaşımını alıntılayarak cevap veren Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Euroleague finalinde mağlup ederek zafere ulaşan taraf olmuştu.