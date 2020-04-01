Işıl Reçber: 72 saatimiz zordu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasındaki etkisini de göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde eski milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmış ve 46 yaşındaki isim tedavi altına alınmıştı. Son durumu hakkında bilgi veren eşi Işıl Reçber, ''72 saatimi zordu, inşallah daha iyi olacağız'' dedi.

''DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Kişisel instagram hesabından eşi Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerini merak bırakmak istemeyen Işıl Reçber, yaşadıklarını da anlatarak koronavirüsün belirtilerinden söz etti.

Sosyetik ismin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler... Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu; Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz... Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, boğazda, burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce, sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler, ağır halsizlik yorgunluk, iştahsızlık.

Gri renk ten ve dudak hızlı nefes alıp, verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen, konuşturmayan öksürük, düzensiz nabız. Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele. Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız... Benim net gözlemlerimle... Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler full herkesin ailesinden sevdiklerinden birileri var her şey insanlar için bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde olmaya devam..''