Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da Valencia Kulübü, 10'u futbolcu olmak üzere 25 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in, taburcu olduktan sonra görevini bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli teknik adamın ise böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Burak Yılmaz’ın bonservisi için Trabzonspor’a verdiği çek karşılıksız çıkan Beşiktaş, bordo-mavililer ile uzlaştı. Siyah-beyazlılar parayı taksitler halinde ödeyecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yurt dışından dönüp de karantinada kalmadığı için suçlanmıştı. Sosyetik güzel, ''Benim testim negatif çıktı'' dedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımda futbolu çok özlediğini söyledi.

Fransa'nın Le Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş, koronavirüs ile ilgili konuştu. Meraş, ''Fransa, Türkiye gibi önlemler almadı. Ben dönmeden önce, caddeler ve sokaklar kalabalıktı'' dedi.

1 Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yurt dışından dönüp de karantinada kalmadığı için suçlanmıştı. Sosyetik güzel, ''Benim testim negatif çıktı'' dedi.

2 Fatih Terim'den emeklilik kararı Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in, taburcu olduktan sonra görevini bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli teknik adamın ise böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

3 Beşiktaş'ta çek krizine taksit formulü bulundu Burak Yılmaz’ın bonservisi için Trabzonspor’a verdiği çek karşılıksız çıkan Beşiktaş, bordo-mavililer ile uzlaştı. Siyah-beyazlılar parayı taksitler halinde ödeyecek.

4 Boateng'den Aubameyang'a 'Beşiktaş'a gel' çağrısı Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi.

5 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımda futbolu çok özlediğini söyledi.

6 Umut Meraş: Fransa'da durum kötüye gidiyor Fransa'nın Le Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş, koronavirüs ile ilgili konuştu. Meraş, ''Fransa, Türkiye gibi önlemler almadı. Ben dönmeden önce, caddeler ve sokaklar kalabalıktı'' dedi.

7 West Ham'da 8 futbolcu koronavirüse yakalandı West Ham United'da forma giyen 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı İkinci Başkan Karren Brady tarafından açıkladı.

8 F.Bahçe'nin öne çıkanları Muriç ve Gustavo Ligde şampiyonluktan uzak kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de iki oyuncudan başka kimse öne çıkmadı. Bu isimler Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Luiz Gustavo oldu.

9 New York Knicks'in sahibi Dolan, koronavirüse yakalandı NBA ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.