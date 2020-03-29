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Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yurt dışından dönüp de karantinada kalmadığı için suçlanmıştı. Sosyetik güzel, ''Benim testim negatif çıktı'' dedi.

| Haber Merkezi
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
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Tüm dünyayı saran koronavirüs, ülkemizdeki etkisini de günden güne artırmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde milli eski kalecimiz Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 

''BENİM VE ÇOCUKLARIMIN TEST SONUCU NEGATİF''

Yaşanan bu gelişmenin ardından eleştiri okları, geçtiğimiz günlerde yurt dışından dönen ancak 14 günlük karantina kuralına uymayarak soluğu güzellik merkezinde alan Işıl Reçber'e dönmüştü.

Ancak sosyetik güzel, ''Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif, sadece eşimin test sonucu pozitif çıktı'' ifadelerini kullandı.

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