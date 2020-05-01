Isimat-Mirin, Beşiktaş'a geri geldi

Beşiktaş'ın; 2019 yılında PSV Eindhoven'dan renklerine kattığı Nicolas Isimat-Mirin, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlılar futbolcuyu kiralama kararı almıştı.

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Toulouse'a bu sezon sonuna kadar kiraladığı 28 yaşındaki Fransız futbolcunun ekibi, koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından küme düştü.

MİRİN GERİ DÖNDÜ

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mirin, böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönmüş oldu.

28 yaşındaki savunmacının, Kartal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 14 KEZ FORMA ŞANSI BULDU

Siyah-beyazlılarda 14 karşılaşmada forma giyen Isimat-Mirin, kiralık olarak gönderildiği Toulouse'da ise 16 kez forma şansı bulabildi.