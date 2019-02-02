Isimat Mirin: Savunmacı dediğin takımı ayağa kaldırır

Beşiktaş'ın yeni transferi İsimat Mirin, siyah-beyazlıların Şubat ayı dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir savunma oyuncusunun kesinlikle agresif olması gerektiğinin altını çizen Fransız yıldız, "Ayrıca lider özelliği bulunmalı ve konsantrasyon seviyesi yüksek olmalı. Savunmacı öyle bir oyuncu olmalı ki, takımın konsantrasyon seviyesi düştüğünde, konsantrasyonu yükseltmeli, onları toparlamalı ve takımı ayağa kaldırmalı. Zaten savunmacıda bu özellikler varsa hemen fark yaratır" dedi.

Beşiktaş'ın kendisi için çok uygun bir profil olduğunu belirten Mirin şöyle devam etti: "Beşiktaş, çok büyük bir takım, sürekli Avrupa kupalarında mücadele ediyor ve her zaman en yüksek hedef neyse ona oynuyor. Bu yüzden çok mantıklı bir tercihti benim için. Bence burası benim çok büyük gelişim kaydedebileceğim bir yer. Türkiye liginin oyun stili, benim oyun stilime çok uygun. Türkiye liginde iz bırakan ve fark yaratan bir oyuncu olacağımı düşünüyorum."