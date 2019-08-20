Isimat Mirin Toulouse'ta

Beşiktaş, Fransız savunmacı Mirin'le yollarını ayırdı.

Devre arasında Hollanda'nın PSV takımından alınan Mirin, Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Victor Ruiz'in gelişiyle Mirin gönderildi.

1 YILLIK KİRALANDI

Sağlık kontrolünden geçen Mirin'in kısa süre içinde Toulouse'a imza atacağı aktarıldı. 1 yıllığına kiralanan oyuncunun maaşının tamamını Fransız ekibinin karşılayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekibin 350 bin euro ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki stoper, yarım sezonluk Beşiktaş kariyerinde 14 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

RESMEN AÇIKLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü şu ifadelere yer verdi: "Oyuncumuz Nicolas Isimat-Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir."