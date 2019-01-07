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Isimat Mirin'in keyfi yerinde

Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat Mirin, Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı. Fransız savunma oyuncusunun takım arkadaşlarına çok çabuk uyum sağladığı görüldü.

Isimat Mirin'in keyfi yerinde
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer döneminde PSV Eindhoven'dan Isimat Mirin'i kadrosuna kattı.

Resmi imzayı atan Fransız savunma oyuncusu, takımın Antalya kampına katıldı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI

Önce teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Isimat Mirin, sonrasında yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Eğlenceli ve bir karakteri olduğu bilinen Mirin, ortama çok çabuk uyum sağladı.

TARAFTARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Futbol topuyla verdiği pozlarla sosyal medyada siyah-beyazlı taraftaların ilgisini çeken Isimat Mirin'e "Topu yiyen stoper" yorumları yapıldı.

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