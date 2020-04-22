İskoç doktorun ilginç maske önerisi

Çöken futbol ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için bir an önce maçları başlatmak isteyen federasyonlar, sporcuların kendilerini nasıl enfekte edeceğini düşünürken, bilim insanlarından ilginç bir öneri geldi.

İSKOÇ DOKTOR KAO: MAÇTA MASKE TAKSINLAR

Edinburg Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan doktor Rowland Kao, sporcuların maske ile sahadaki meslektaşlarını koruyabileceğini düşünüyor. Kao, "Maske takarak havada asılı taneciklerin dolaşımını minimuma indirebilirsiniz." diyerek, sporculara tavsiyede bulundu.

Sporda maske tartışması devam ederken, Avusturya'da antrenmanlara başlayan Salzburg'da bazı futbolcular sahaya maskeyle çıktı.

Çalışma sırasında teknik heyet ve futbolcıların bir kısmı, enfeksiyon riskini azaltmak için tedbiri elden bırakmadı.