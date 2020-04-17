Isla çiftinin arası düzeldi

Koronavirüs, Isla'nın evliliğini kurtardı...

Şili'de yayınlanan "Bir rüya için dans etmek" adlı yarışma programına katılmak isteyen Gala Caldirola, kızını da yanına alarak ülkesine gitmişti.

Eşinin bu programa katılmasını istemeyen Fenerbahçeli futbolcu ile Gala arasında, bu yüzden kriz çıkmıştı.

YARIŞMA İPTAL OLDU

Şili basını, çiftin boşanma noktasına geldiğini ancak koronavirüs nedeniyle yarışmanın iptal olmasının, ikilinin arasındaki buzların erimesine neden olduğunu yazdı.

Yarışmanın iptal olması üzerine İstanbul’a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu.