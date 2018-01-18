Isla: Fenerbahçe'nin Juventus'tan eksik kalır yanı yok

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız sağ bek Isla, transfer haberini menajeri aracılığıyla Şili'deyken aldığını söyledi.

"JUVENTUS'TAN EKSİK KALIR YANI YOK"

Menajerinin 'Fenerbahçe’den bir telefon aldım ve seni kesinlikle istiyorlar.' dediğini belirten Isla, "Fenerbahçe beni nasıl isteyebilir? Zaten 3-4 sağ beki var.' dedim. Menajerimin cevabı bana şu şekilde oldu: 'Fenerbahçe Teknik Direktörü seni kesinlikle burada görmek istiyor, başka bir yolu yok. Sana güveniyor ve seni buraya getirmek istiyor.' Şu anda buradayım ve Fenerbahçe’nin Juventus'tan eksik kalır hiçbir yanı yok. Samimi bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı kesinlikle hiçbir pişmanlık duymuyorum." şeklinde konuştu.