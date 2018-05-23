İsla: Şili'de oynamadan ölmem

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısını yedek kulübesinde geçiren Mauricio Isla, Şili ekiplerinden Universidad de Chile takımına transfer olacağı iddialarına Şili'de cevap verdi.

''OYNAMADAN ÖLMEK İSTEMİYORUM''

Sezonun bitmesinin ardından tatil için ülkesi Şili'ye giden Isla, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ''Universidad de Chile takımının taraftarıyım ve bir gün orada oynamak isterim. Ama bu ne zaman olur bilmiyorum. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmem var. Menajerim de aynı şeyleri söylüyor. Şili'de oynamak istiyorum. Ülkemde hiç oynayamadım. Evimde, arkadaşlarımla oynamak güzel olur. Universidad de Chile takımında oynamadan ölmek istemiyorum'' şeklinde konuştu.

''SAYGISIZLIK OLUR''

Şili'de oynamak istediğini açıkça belirten Isla, ''Şimdilik kendimi sadece kulübün taraftarı olarak görüyorum. Henüz bana yapılmış bir transfer teklifi yok. O yüzden transferi konuşursak takımın sağ beki Matias Rodríguez'e saygısızlık yaparız. Yıllardır bu takım için oynuyor ve çok şey kattı'' dedi. 29 yaşındaki Şilili futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maça çıkarken 3 asist yaptı.