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Isla ve ailesi yurtta karantinada

Bir dans yarışmasına katılmak için Şili'ye giden Isla'nın eşi Gala Caldirola, koronavirüs çıkınca Türkiye'ye geri dönmüştü. 14 gün boyunca bir yurtta kalacak olan Caldirola'yu Isla yalnız bırakmadı.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla, çalışmalarını bir öğrenci yurdunda sürdürüyor.

Şili'de yayınlanan "Bir rüya için dans etmek" adlı dans yarışmasına katılmak için kızıyla birlikte ülkesine giden Isla'nın eşi Gala Caldirola, koronavirüs nedeniyle yarışma iptal olunca Türkiye'ye geri dönmüştü.

14 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAK

Tecrübeli futbolcu, 14 gün boyunca bir öğrenci yurdunda karantinada kalacak olan Caldirola ve kızını yalnız bırakmadı.

YURTTA ÇALIŞIYOR

Özel izin alarak yurda yerleşen 31 yaşındaki oyuncu, çalışmalarını buradan sürdürüyor.

İşte çiftin yurttan yağtığı paylaşımlar:

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