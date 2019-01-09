İslam Slimani: Gerçek Slimani'yi görecekler

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı İslam Slimani, kendisine yapılan eleştirilerden, sarı-lacivertli taraftarlara ve ligin 2. yarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"SLİMANİ ÇOK GOL ATACAK"

Bu sezon gol anlamında sıkıntı yaşayan İslam Slimani "Maçlar kazanacağız, Slimani çok gol atacak, o zaman herkes mutlu olacak. Ligin ikinci yarısında gollerim gelecek, biz mutlu olacağız, taraftarımız mutlu olacak ama takım kötü gittiği zaman doğal olarak ilk eleştirilenler de forvet oyuncuları olur, bu çok normal" sözlerini sarf etti.

HER ŞEY SLİMANİ DEĞİL

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yollarındaki kısırlığında 1. numaralı sebep olarak gösterilen Slimani, "Herşey Slimani'ye bağlı değildir" diyerek konuya açıklık getirirken, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normal bir durumdur. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum bende. Bana göre en önemlisi bu. Ben, takımıma katkı sağlamak isteyen, çabalayan bir oyuncuyum, maçlar kazanmak istiyorum. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Biz bir takım oyunu oynuyoruz, burda sadece 1 kişiye bağlı değildir herşey, sadece Slimani'ye bağlı değildir. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergileyebiliyor. Forvetin işi gol atmaktır, tamamen buna bağlıdır. Goller geldiğinde, takım da iyiyse özgüven artar. Takımın iyi gitmesiyle orantılıdır. Forvet takıma bağlıdır. Ayew'in dediği doğru, takım daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz." yorumunda bulundu.

ZENİT KARŞISINDA SORUN YAŞAMAYIZ

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Zenit karşılaşmasını da değerlendiren golcü furtbolcu," Zenit iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takımız. Artık elemelere girdik, maç maç ilerlemek gerekiyor. Bize lazım olan turu getirecek skoru alabilmek. Çok yoğun bir fikstürümüz var ama çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes çok iyi oynuyor, herkes takıma katkı sağlayabilir. Bu konuda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.