İslam Slimani, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı İslam Slimani, imza için Türkiye'ye geliyor.

İslam Slimani'nin şık golleri - VİDEO

GELİŞMEYİ EŞİ DUYURDU

Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan bir video paylaşarak, Türk bayrağı ve uçak emojisi koydu. Yeni rotalarının Türkiye olduğunu belirtti.

Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken, İngiliz basınında 4 milyon euroluk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.