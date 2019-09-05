Islam Slimani, Monaco taraftarının gözdesi oldu

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, yeni takımı Monaco ile sadece 2 haftada Fenerbahçe formasıyla attığı lig golünün 3 katını attı.

Monaco'da 2 maçta 3 gol atan Cezayirli forvet, taraftarın da beğenisini kazandı. Monaco'nun internet sitesinden yapılan oylamada 2-2 biten Strasbourg maçının yıldızı olarak Islam Slimani seçildi.

TARAFTARLARIN %91'İ SLİMANİ DEDİ

Fransız ekibinin taraftarları, oylamada %91 gibi ezici bir üstünlükle Slimani'yi maçın adamı seçti. Golovin ise sıralamanın 2. sırasında yer aldı.

Fenerbahçe taraftarları da formda bir dönem geçiren 31 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada ''Geçen sezon neredeydin Slimani?'' tepkisinde bulunuyor.