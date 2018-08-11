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İslam Slimani resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, dün gece İstanbul'a getirdiği Cezayirli golcü İslam Slimani'nin 1 yıllığına kiralandığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu.

Dün gece İstanbul'a gelen Leicester City'nin Cezayirli forveti İslam Slimani, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama:

"Kulübümüz, Islam Slimani’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı."


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