İslam Slimani resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu.
Dün gece İstanbul'a gelen Leicester City'nin Cezayirli forveti İslam Slimani, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama:
"Kulübümüz, Islam Slimani’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı."