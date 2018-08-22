İslam Slimani: Bir gol atarsam gerisi gelir

Fenerbahçe'nin Leicester City'den bir sezonluğuna kiraladığı Islam Slimani, taraftarlara gelecek adına umut dolu mesajlar verdi. Bursa ve Benfica karşılaşmalarını tribünden izleyen daha sonra kulübede oturmadan Yeni Malatya deplasmanında 11'de şans bulan Cezayirli oyuncu, 2 net fırsatı kaçırmış ve takımının mağlubiyetine engel olamamıştı.

Gerek taraftarların gerekse yeni takım arkadaşlarının kendisine çok güzel bir karşılama yaptığına vurgu yapan deneyimli golcü, bu ortamın adaptasyon sürecini en aza indireceğine değindi.

"BİR GOL ATARSAM DEVAMI GELİR"

Bu sezon atmayı planladığı gol sayısı hakkında net ifadeler kullanmaktan çekindiğini belirten Slimani, şunları söyledi: "Yeni arkadaşlarım beni ilk günden aralarına aldılar. Buraya yabancılık çekmemem için ellerinden geleni yapıyorlar. Farklı bir ülke, farklı bir kültür. Elbette bir adaptasyon süreci olacaktır. Burada hem ben yeniyim hem başkanımız hem de teknik heyet. Ayrıca benim dışımda kadroya katılanlar da var.

Ekip olarak zamana ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Taşlar tam anlamıyla yerine oturduktan sonra herkesin performansı artacaktır. Tabii benim de. Malatya karşısındaki pozisyonları kafama çok takmıyorum. Sonuçta ilk maçımdı ve her başlangıçta böyle şeyler olabilir. Düzenli forma şansı bulduğumda bir gol atarsam devamının geleceğine eminim. Yakında gollerimi atacağım.





Buraya geldiğim günden beri karşılaştığım herkes bana Kadıköy'ün atmosferini anlatıyor. Tribünden o coşku ve aşkı görme şansı bulsam da sahanın içi çok başkadır. Bir an önce taraftarlarımızın önünde gol sevinci yaşamak ve onları da sevindirmek istiyorum."