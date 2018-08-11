İslam Slimani'nin alacağı maaş

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Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Trabzonspor, kulüpten 9 milyon 815 bin lira tazminat almaya hak kazanan Aykut Demir hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, Demir'in tazminatını faiziyle birlikte talep ettiğini belirtti.