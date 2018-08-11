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İslam Slimani'nin alacağı maaş

Fenerbahçe'nin dün gece İstanbul'a getirdiği Cezayirli golcü İslam Slimani'nin, yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

İslam Slimani'nin alacağı maaş
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Fenerbahçe forvet krizini çözdü...

Son yıllarda Sow dışında golcü transferlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de yönetim, Cezayirli golcü İslam Slimani'yi İstanbul'a getirerek taraftarlarını mutlu etti.

MAAŞI 4.5 MİLYON EYURO

Sarı-lacivertliler, uzun görüşmelerin ardından Leicester’ın Cezayirli golcüsünü renklerine bağladı. İngiliz ekibinden kiralanan futbolcunun maaşının 4.5 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. 

Cezayirli golcü, Premier Lig'de beklentilerin altında kalsa da, Sporting Lizbon'da oynadığı son sezonda tam 31 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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