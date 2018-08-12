İslam Slimani'nin F.Bahçe'den alacağı ücret

Sarı-lacivertli ekip İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı İslam Slimani için Ada ekibine 1.5 milyon euro ödeyecek.

YILLIK 4.2 MİLYON EURO

Akşam gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Slimani'nin alacağı para belli oldu. 30 yaşındaki Cezayirli forvet için Leicester'la 1 yıllık kiralama ücreti olarak 1.5 milyon euroya anlaşıldı. Slimani ise 1 yıllık 4.2 milyon euro kazanacak.

Sarı-lacivertli ekibin kasasından Slimani için 5.7 milyon euro (yaklaşık 42 milyon TL) çıkacak. Sözleşmedeki bonus maddeleri ile ilgili henüz detaylar netleşmedi. Ayrıca anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

Öte yandan İslam Slimani, transfer sürecini ve Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini Fanatik gazetesine anlattı. Yıldız forvet, "Öncelikle Comolli ve Cocu beni sitedi. Gelmeden önce inceledim, Türkiye'de Afrika ülkelerinden pek çok futbolcu var. Dirar, Belhanda ve Aatif gibi isimlerle konuştum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Hedefleriyle ilgili konuşan Slimani, "Umarım Benfica’yı eleriz ve ben de Play- Off turundan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederim. Sarı-Lacivertli formayla ligde ise şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu yolda katkı sağlamak için geldim. Leicester ile sıkı bir çalışma dönemi geçirdim ve oynamaya hazırım" açıklamasında bulundu.

Yeni transfer Slimani, Kadıköy’deki Benfica rövanşında forma giyemiyor. UEFA’nın listeler için belirlediği süre daha önce dolmuştu. Turun geçilmesi halinde Slimani diğer ön eleme maçlarında forma giyebilecek.