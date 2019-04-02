Isla'ya göre en iyisi Quaresma

Sarı-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Isla, Portekizli yıldız Quaresma'dan övgüyle bahsetti.

"QUARESMA KARŞISINDA ÇOK ZORLANIYORUM"

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki sağ beki Lig Radyo'ya açıklamalar yaptı. Farklı pozisyonlara oynayabildiğini aktaran Isla, "Bir oyuncu için farklı pozisyonlarda oynayabilmek bir fırsattır. Ben de birçok farklı pozisyonda oynamış bir oyuncuyum. Hocamız 2-3 farklı pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu olduğumu biliyordu. 3 defa farklı pozisyonda oynadım burada." dedi.

Quaresma'ya karşı çok zorlandığını ifade eden Şilili futbolcu şöyle konuştu: "Quaresma'ya karşı sol bek oynadığım bir maç vardı. Öyle bir oyuncuya karşı oynamak zordu. Orta yapmasın diye konsantre oluyorsunuz, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bana göre Türkiye'nin en iyi orta yapan oyuncusu, hatta Avrupa'nın en iyi orta yapan oyuncularından. Aniden neler yapabileceğini bilememeniz sizi çok şaşırtıyor."