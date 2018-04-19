Isla'ya Meksika'dan teklifler var

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın Sivasspor maçı öncesi kadro dışı bıraktığı ve sezon sonunda gönderilmesini istediği Isla'ya Meksika'dan 3 ekip talip oldu.

MEKSİKA'DAN 3 TAKIM İSTİYOR

30 yaşındaki Şilili sağ bek için Meksika Ligi takımlarından Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Isla'dan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan tecrübeli isim 29 maçta görev yaptı. Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası, 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi. Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü. Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.