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İsla'yı 3 kulüp istiyor

Pumas, Necaxa ve Cruz Azul kulüplerinin, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki sağ beki Mauricio Isla'yı transfer etmek istedikleri öğrenildi.

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İsla'yı 3 kulüp istiyor

​Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'ya talip var.

3 KULÜP İSTİYOR

30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Şilili yıldız Mauricio Isla'dan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.

Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.

Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü.Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.

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