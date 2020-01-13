Isla'yı Boca Juniors istiyor

Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Isla'ya, Arjantin'in köklü takımı Boca Juniors talip oldu.

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertli takım, Isla için gelen teklife sıcak baksa da Boca'dan henüz beklediği teklifi alamadı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcu için 2 milyon dolar bonservis bedeli istediğini yazdı.

Ancak Bocalı yetkililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Isla için 2 milyon doların çok olduğunu düşünüyor ve sarı-lacivertlilerden indirim talep ediyor.

Boca Juniors cephesinden, "1 ay önce kulüp olarak Isla'nın menajeriyle temasa geçtik ve transfer durumunu sorduk. Ardından, kulüple de görüşmeler yaptık. Ancak, son günlerde pazarlıklar durma noktasına geldi. Çünkü, Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu nedenle Isla için önemli bir bedel talep ediyor." şeklinde bir açıklama geldi.

Isla, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkıp 3 asist yaptı.