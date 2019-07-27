İsmail Çipe'nin bileti kesildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra Kayserispor da, bir Alman temsilcisiyle karşılaştığı müsabakadan istediği sonucu alamadı.

Atletico Madrid, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 7-3 mağlup etti.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Veli Kavlak'la ilgili kararına itiraz eden Beşiktaş, istediği cevabı alamadı. Siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncusuna 8 milyon TL tazminat ödeyecek.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Mesut Özil, şubat ayında yapılan YouTube yayınında kendisine sorulan "Kavgaya girecek olursan yanında kimi isterdin" şeklindeki soruya "Sead Kolasinac" cevabını vermişti.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.

Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

Falcao'ya bir talip daha çıktı

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

1 Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru Atletico Madrid, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 7-3 mağlup etti.

2 Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti Mesut Özil, şubat ayında yapılan YouTube yayınında kendisine sorulan "Kavgaya girecek olursan yanında kimi isterdin" şeklindeki soruya "Sead Kolasinac" cevabını vermişti.

3 Davayı Veli Kavlak kazandı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Veli Kavlak'la ilgili kararına itiraz eden Beşiktaş, istediği cevabı alamadı. Siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncusuna 8 milyon TL tazminat ödeyecek.

4 Falcao'ya bir talip daha çıktı Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

5 Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.

6 İsmail Çipe'nin bileti kesildi Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.

7 Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da Beşiktaş ile yollarını ayıran Mustafa Pektemek, yine İstanbul'da kalacak. 31 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

8 Ersun Yanal'ın transfer istediği 3 bölge Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

9 Elif Elmas: Ronaldo'dan korkmuyorum Napoli'nin yeni transferi Elif Elmas, Ronaldo hakkında konuştu. Genç futbolcu, "Ronaldo'nun futbol dünyasında çok büyük bir ağırlığı var. Ancak benim korkum yok" dedi.