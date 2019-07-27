İsmail Çipe'nin bileti kesildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da bileti kesilen isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.
AHMET ÇALIK DA YOLCU
Teknik direktör Fatih Terim'in, hazırlık maçlarında kötü bir performans sergileyen İsmail Çipe'nin takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.
Çipe, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda da beklentileri karşılayamamıştı.
Terim'in takımda görmek istemediği bir diğer isim ise Ahmet Çalık. Yönetimin kısa süre içerisinde bu iki futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.