İsmail Kartal: Barış ve Frey'i kiralamak istiyoruz

İsmail Kartal, Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferine karşılık gelen futbolcuların yatırım amaçlı olduğunu, Michael Frey ve Barış Alıcı'nın kiralanması konusundaki girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

RİZE, 2 OYUNCUYU KİRALIK İSTİYOR

Fenerbahçe'den gelen futbolculardan bir tek Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrolarına dahil ettiklerini dile getiren Kartal, şu bilgileri verdi: "Kaleci Tarık, Burak, Mahsun bunlar genç, ileriye dönük yatırım amaçlı oyuncular ama takım kadrosunda olacak oyuncular. Frey konusunda girişimimiz oldu, çünkü hazır bir oyuncu. Hatta Barış ile de ilgileniyorduk. Bu iki oyuncunun kiralanmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Şartlar ve zaman ne gösterecek takip ediyoruz. Biz sadece Frey'i almanın peşinde değiliz, başka arayışlarımız da var. İstediğiniz futbolcu bir anda başka bir kulübe gidebiliyor veya kulübün şartlarını kabul etmiyor."

Kartal, takımın geçen sezonki kadrosundan 12 futbolcunun gittiğini ve şu anda 7-8 oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.