İsmail Kartal: Farklı mağlup olmayı hak etmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir'e farklı kaybetmeyi hak etmediklerini belirtti.

"RAKİBİMİZİN YAKALADIĞI HER POZİSYON GOL OLDU"

Hafta başından itibaren rakiplerinin gücünü ve özelliklerini oyuncularına anlattığını dile getiren Kartal, "Maç berabere giderken yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatalardan gol yiyip geriye düştük. 2-0'dan sonra oyuna bir karakter koyduk. Pozisyonlarımız da vardı ama olmadı. Rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Bugün farklı mağlup olmayı hak etmedik, rakibimizin yakaladığı her pozisyon gol oldu." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı rakiplerini tebrik eden İsmail Kartal, Mostapha El Kabir ve Umar Aminu'nun yokluğunu fazlasıyla hissettiklerini de sözlerine ekledi.