İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

Fenerbahçe'ye tarihinin en başarısız günlerini yaşatan Cocu'nun görevine son verildi. Son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet deneyimli çalıştırıcının sonu oldu. Hollandalı'nın yerine gelmek isteyen 4 yerli teknik adam var.

İSMAİL KARTAL YENİDEN GÖREVE TALİP

Fenerbahçe'de daha önce Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan, Yanal'ın görevden ayrımasıyla da takımın başına geçen İsmail Kartal, yeniden göreve hazır. Bu akşam Ankaragücü'nün teknik direktörü olarak Kadıköy'e dönen ve aldığı 3-1'lik galibiyetle Cocu'nun sonunu hazırlayan Kartal, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplanyısında "Fenerbahçe'ye gelir misiniz?" şeklindeki soruya İsmail Kartal, "Profesyoneliz, şartlar önemli. Neden olmasın?" diyerek karşılık verdi.

Kartal'ın dışında yıllardır Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen 3 teknik adam daha var.

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HAYALİM F.BAHÇE'YLE DEVLER LİGİ'Nİ KAZANMAK

Deneyimli teknik adam Bülent Uygun, her zaman Fenerbahçe'nin hayalini kuran isimlerin başında geliyor: Uygun daha önce yaptığı açıklamar, "Başarılı olacaksam, Şampiyonlar Ligi kupası kaldıracaksam, hayal ettiklerimi başarabileceksem, ben orada olmayı tercih eden bir yapıdayımdır. İnşallah bir gün biz de Fenerbahçe'nin başında bunları başaracaksak olmak isteriz. Ama bu düşüncelerim için çalışıyor araştırıyorum kendimi geliştiriyorum" dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE F.BAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAĞIM

Ümit Özat ise sarı-lacivertli ekiple ilgili, "Kadıköy’ü çok özledim. Orası Ümit’in Ümit olduğu yer. Bu can bu tende olduğu sürece bir gün Ümit Özat o takımın başına geçecek. Bu hedef ve istek hiçbir zaman bitmeyecek. O, bir gün olacak" demişti.

BENİ GÖREVE GETİRİN VE GÖRÜN

Birçok takım çalıştıran Yılmaz Vural ise geçtiğimiz günlerde Ali Koç ve yönetimine mesaj yollamıştı. Vural, "Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar" şeklinde konuşmuştu.