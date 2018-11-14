İsmail Kartal: Galatasaray'ın son 10 maçı incelenmeli

Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, TGRT Haber'e konuştu.

İşte Kartal'ın sözleri:

"Fenerbahçe'de otobüsümüz kurşunlanmasaydı kesinlikle şampiyon olurduk. 20 santim önünde şöför 3 yerinden vuruldu. Otobüs çığlıklarla sarsıldı. 5-1 galip gelmişiz, lideriz ama her şey tersine döndü."

FRENE SON ANDA BASILDI

"Yabancılar ülkesine gitmek istedi. Takımın enerjisi azaldı. Heyecanımız coşkunuz eskisi gibi olmadı. Otobüs uçuruma doğru sürüklendi o gece. Frene son anda basıldı."

ÇOK HAKEM HATASI OLDU

"Herkes kurşunlamayı konuşuyor ama o sene aleyhimize çok hakem hatası da oldu. Unutamayacağım bazı maçlar var. Herkes son 10 maçta bizi de Galatasaray'ı da incelesin. Neler olmuş çok net görürler. Ama adalet bir gün tecelli edecek."