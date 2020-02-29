İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Ç.Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Kartal, Trabzonspor deplasmanında alınan 5-2 mağlubiyetin ardından istifasını yönetime sundu.

HASAN KARTAL: GÜZEL AYRILDIK

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hasan Kartal, "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur bir gün tekrar döner belki." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un Başakşehir'e geçmesinin ardından göreve gelen Kartal, Ç.Rizespor'un başında çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Yeşil Siyahlı ekip, topladığı 24 puanla 14. sırada yer alıyor.