İsmail Kartal: Löw beni arayıp tebrik etti

İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Ankaragücü'nde devam etme konusunda kendisi adına hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi.

LÖW BENİ ARADI

Sezon öncesi eşinin İstanbul'da olmasını istediğini ancak Ankaragücü taraftarını görünce "Başarılı olacağına inanıyorsan devam et." dediğini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı: "Önce mücadele edecek iyi bir takım kurmak lazım. Tesis bakımından çok sıkıntımız yok. Ankaragücü, rasyonel teknik heyet ve yönetimle her sezon Türk futbolunda örnek gösterilecek bir kulüp haline gelir. Bu sezon akıllı adımlar atmalıyız. Bu seneyi atlattıktan sonra bu kulübün önü açık. Yerli yabancı oyuncu sayısı dengeli olmalı. Tarihi fırsat yakaladık. Süper Lig'de varlığımızı hissetirmeliyiz. Mücadeleci bir takım oluşturacağız. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw arayıp tebrik etti. Kendisiyle buluşacağız. Yeni sezonda oyuncu anlamında destek alacağız."