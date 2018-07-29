İsmail Kartal Mbokani'yi istiyor

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Hedefte golcü yıldız Mbokani var.
İSMAİL KARTAL TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcüyü kısa sürede takımda görmek istediği bildirildi. Demokratik Kongolu golcü oyuncu, geçen sezon 31 maçta 12 gol kaydetmişti.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, Mbokani'nin İnstagram paylaşımının altına; ''Come to Ankaragücü'' yorumları yaparak yıldız oyuncuyu Başkent ekibine davet etti.