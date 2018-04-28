İsmail Kartal: Muhteşem taraftarımıza armağan olsun

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal Manisa'ya kazanmak için geldiklerini belirtti.

TARAFTARA ARMAĞAN ETTİ

Kartal, hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugünkü galibiyetimizle, rakiplerimizin de kaybetmesiyle Süper Lig'e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti." diye konuştu.

Sezon başından beri Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirten Kartal, şöyle devam etti: "Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lig'e çıktık. Bu takımın Süper Lig'deki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun."